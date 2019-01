Le nouveau Centre éducatif Gard'Amis ouvre ses portes

Le Centre éducatif Gard'Amis a ouvert ses portes lundi dans son nouveau local à Regina qui lui donnera une plus grande capacité d'accueil. Le centre est le seul établissement à offrir des services en français pour les poupons dans la capitale saskatchewanaise.

Le centre peut accueillir jusqu’à 30 enfants, dont 6 tout-petits. Pour le moment, il accueille 12 enfants, dont 5 poupons.

Selon la directrice de Gard'Amis, Sylvie Gaudreault, le petit montant d'inscription serait attribuable au fait que l’établissement a ouvert ses portes au début de l'année.

« Les parents hésitent quand les enfants sont inscrits ailleurs. Les changer en janvier c’est plus difficile pour le parent et pour l’enfant, pour les adaptations », explique-t-elle.

Elle estime que le centre sera complet d'ici l'été ou l'automne.

Des rénovations plus « compliquées » et plus coûteuses que prévu

L’ouverture, initialement prévue pour septembre dernier, a été retardée notamment pour se conformer à des demandes de la Ville de Regina.

« Il fallait avoir une toilette adaptée pour les fauteuils roulants, même si on disait qu’on ne recevrait pas d’enfants avec des besoins spéciaux [dans ce local-ci]. On nous a obligés à installer un système de gicleurs dans toute la maison parce qu’on avait des bambins. Question de sécurité, on ne s’obstine pas », affirme Mme Gaudreault.

Elle indique que le projet de rénovation accuse un dépassement de coûts de 100 000 $.

Grâce à ce nouveau centre, les parents réginois disposent maintenant de quatre centres éducatifs dans la ville.