« Toronto a un sérieux problème d’armes à feu », dénonce l'hôpital Sunnybrook

Des 64 patients atteints par balle et passés par les urgences de Sunnybrook en 2014, le nombre est passé à 142 en 2018.

Nombre de patients atteints par balle admis à l'hôpital Sunnybrook de Toronto - Source : Sunnybrook Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

L’hôpital relève également que le mois de décembre a été particulièrement violent l’année dernière. C’est clair , peut-on lire sur la publication, Toronto a un sérieux problème d’armes à feu .

Même constat à l'hôpital St. Michaels

Le Dr Samuel Vaillancourt, qui est chef d'équipe de traumatologie et urgentologue dans un autre hôpital de Toronto, St. Michaels, dresse le même constat pour son établissement : En 2014, on a vu 28 [patients atteints par balle], l’an dernier, on en a eu 57, donc plus d’un cas par semaine . Cependant, M. Vaillancourt note que les chiffres sont assez constants depuis 2016 à l'hôpital St. Michaels.

Il faut regarder au-delà des données d’un hôpital. Quand on regarde du côté de la ville, il y a une augmentation, c’est clair , dit-il.

Ces blessures peuvent avoir des séquelles permanentes Dr Samuel Vaillancourt, chef d'équipe de traumatologie et urgentologue à l'hôpital St. Michaels de Toronto

C’est facile au Canada d’être un peu complaisant par rapport au problème des fusillades , dénonce M. Vaillancourt, rappelant que la comparaison avec les États-Unis est assez facile, mais qu’on oublie que le cas américain est, selon lui, une grave anomalie au point de vue des pays développés .

Il faudrait plutôt se comparer à des pays comme le Royaume-Uni ou l’Australie , pense-t-il, là où la situation concernant la violence par arme à feu est meilleure qu’au Canada. S’il avoue ne pas être un expert des politiques concernant les armes à feu, Samuel Vaillancourt admet toutefois qu’il est important de dénoncer ces constats, comme l’a fait l’hôpital Sunnybrook : Comme médecin, on a le devoir d’être le porte-parole de ces victimes et de veiller à ce que ces incidents ne se reproduisent plus. .

Cette semaine, une fusillade dans le quartier Rexdale a fait un mort. Il s’agissait du troisième homicide à Toronto depuis le début de l’année 2019.