Les magazines éducatifs franco-ontariens sauvés pour une autre année

La survie des publications Minimag, Mon Mag à moi et Quad9 avait été mise en doute en novembre 2018, alors que le ministère de l’Éducation ontarien avait annulé le financement annuel de 1,2 million de dollars.

On nous avait prévenus qu’il y avait un temps d’attente pour analyser tous les projets, alors on a été patients et cette analyse-là a porté fruit. On est très contents de la décision , a indiqué le directeur général du CFORP, Claude Deschamps.

Ce dernier a reçu la nouvelle cette semaine, au moment où son organisation célébrait son 45e anniversaire d’existence.

Les trois magazines devraient être publiés dans les prochaines semaines. D’autres éditions sont prévues pour les mois de mars et de mai.

C’est vraiment une ressource qui est faite par des Franco-Ontariens, pour des Franco-Ontariens. Claude Deschamps, directeur général du CFORP

Minimag, Mon Mag à moi et Quad9 sont publiés à 83 000 exemplaires et sont offerts dans les écoles de la province depuis une dizaine d’années.

C’est une ressource que les enseignants exploitent avec leurs élèves en salle de classe. Depuis quelques années, chaque élève avait sa propre copie et pouvait partir à la maison avec [elle] , a mentionné M. Deschamps.

