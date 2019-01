Formule E : Plante demande à la Cour d'appel de s'en mêler

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, maintient qu'elle fait l'objet d'une « poursuite-bâillon » pour avoir annulé les courses de formule électrique qui devaient avoir lieu dans la métropole en 2018 et en 2019, et ce, même si la Cour supérieure du Québec en a jugé autrement en décembre dernier. Elle demande maintenant à la Cour d'appel du Québec de statuer sur le sujet.

Mme Plante a déposé sa requête pour permission d'en appeler mardi. Elle conteste le jugement de la Cour supérieure rendu le 7 décembre dernier.

La magistrate Chantal Chatelin avait alors statué que, contrairement aux prétentions de la mairesse, la poursuite déposée en juin 2018 au nom du promoteur du championnat à l'échelle mondiale, Formula E Operations (FEO), et de PricewaterhouseCoopers (PwC), en sa qualité de syndic à la faillite de l'organisme à but non lucratif (OBNL) « Montréal, c'est électrique » (MCE), ne constituait pas un abus de procédure.

FEO et PwC reprochent à la Ville de Montréal et à Valérie Plante de ne pas avoir honoré le contrat signé par l'ex-maire Denis Coderre, qui prévoyaient la tenue d'au moins deux autres courses, en 2018 et en 2019. Ils leur réclament 33 millions de dollars canadiens.

Or, Valérie Plante ne peut pas être tenue financièrement responsable d'une décision prise en tant que première magistrate de Montréal, comprend-on dans l'argumentaire soumis au tribunal cette semaine.

L'arrêt des procédures réclamé

La mairesse demande à la Cour d'appel de casser le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la poursuite civile intentée contre elle.

Dans sa déclaration d'appel, Valérie Plante identifie trois erreurs de droit qu'auraient commises la juge de première instance.

Mme Plante désapprouve notamment l'argument voulant qu'elle n'aura pas à dédommager qui que ce soit si elle est reconnue personnellement responsable, une fois la cause jugée sur le fond. Le fait qu'elle bénéficie d'un régime de protection ne doit pas être pris en compte, selon elle.

Ses avocats font aussi valoir que la Cour supérieure a mal évalué le caractère abusif de la poursuite. Ils rappellent par exemple qu'il n'existe « aucun lien de droit » entre la FEO et la Ville, « ces derniers [ayant] choisi en connaissance de cause de ne contacter qu'avec MCE », et qu'une partie des créances réclamées a déjà été payée par la Ville.

Selon eux, la démarche de PwC « est manifestement téléguidée par Formula E ».

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine