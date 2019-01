La famille motive le retour de Philippe Aumont avec les Champions d'Ottawa

Le Québécois a décidé de revenir avec les Champions pour des raisons familiales, notamment. Le joueur de 30 ans attend son premier enfant avec sa conjointe Frédérique.

Je voulais être plus proche de la maison pour aider ma femme. Je n'avais plus le goût d'être parti pendant 9 ou 10 mois durant l'année , mentionne Aumont.

L'artilleur avait été un choix de 1er tour des Mariners de Seattle, 11e au total, en 2007. Il n'a jamais réussi à se tailler un poste régulier dans les ligues majeures. Aumont a compilé une fiche d'une victoire et six défaites, avec une moyenne de points alloués de 6,80, dans les rangs des Phillies de Philadelphie.

Au sein des Champions d'Ottawa, il occupera le même poste qu'il avait occupé avec l'organisation il y a deux ans. Il sera lanceur partant, mais aussi entraîneur des lanceurs.

C'est une bonne organisation. J'ai beaucoup aimé mon temps-là en 2017. Ce sera comme une transition pour moi et je pourrais finir ma carrière à Ottawa , souligne le géant de 6 pieds 7 pouces (2 mètres), qui refuse de mettre officiellement une croix sur le baseball majeur.

Philippe Aumont Photo : Ottawa Champions

J'ai pas dit : c'est fini ! C'est plus moi qui suis tanné de partir pendant plusieurs mois chaque année. Je veux faire une transition. Phillippe Aumont, lanceur de baseball professionnel

Le Gatinois ajoute toutefois qu'il prépare de plus en plus son après carrière et qu'il commence à développer d'autres intérêts, dont l'investissement immobilier.

Sébastien Boucher, ancienne vedette des Champions, qui vient d'être nommé entraîneur-chef de l'équipe, n'est pas étranger au retour d'Aumont dans l'organisation. Les deux hommes travaillent ensemble au sein du programme sports-études à la polyvalente Nicolas-Gatineau.

Avec les Champions, Aumont sera également plus disponible pour s'occuper des Tyrans de Gatineau, l'équipe de baseball junior élite, qu'il a racheté avec Sébastien Boucher et Stéphane Pétronzio il y a quelques semaines.

C'est une chance de prendre de l'expérience à Ottawa et de tranquillement faire partie des plans et de contribuer davantage au baseball en Outaouais , dit Aumont.

Les Champions joueront leur premier match de la saison le 17 mai prochain.