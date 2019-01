Toronto donne 14 jours aux sans-abri de Tent city pour quitter les lieux

Les tentes qui ont été installées sous l'autoroute Gardiner à l'angle de Spadina devront être démantelées et leurs résidents devront quitter les lieux d'ici deux semaines. La directive de la municipalité concerne aussi les itinérants qui ont élu domicile sur les trottoirs du centre-ville. La Ville leur offrira une aide pour les convaincre d'aller dans des refuges.

Des résidants de Tent City semblent ne pas avoir attendu le dernier jour de l'ultimatum de la Ville pour quitter le terrain vague qui s'étend sous le Gardiner. Ici, des détritus jonchent le sol à perte de vue. Seules cinq tentes aux couleurs bigarrées sont toujours debout. D'autres sales ou déchirées ont été démontées et reposent sur le terrain.

Peu de résidents sont présents. Un pitbull garde l'abri de son propriétaire absent. La seule âme qui vive en ce froid sibérien est un locataire qui trie des bouteilles dans une poubelle devant sa tente. Ici, tout ce qui est recyclable vaut de l'or.

L'homme au visage émacié refuse de nous parler, même sans micro, ou de se faire prendre en photo. Il confirme toutefois qu'il a bien reçu un avis d'éviction de la Ville.

Le responsable des communications à la Ville de Toronto, Brad Ross, affirme qu'il est strictement interdit d'ériger des abris sous les autoroutes et dans les ravins qui ceinturent la métropole. Il précise toutefois qu'il est nécessaire de s'assurer que les itinérants soient en sécurité et qu'ils puissent bénéficier d'un abri chaud lors des vagues de froid intense.

Des détritus sous le Gardiner dans un terrain à moitié abandonné par des itinérants. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Bien des occupants de Tent City refusent toutefois de déménager dans les refuges de la ville. Les plus audacieux utilisent des bonbonnes de propane pour se chauffer à l'intérieur de leur tente de fortune.

Brad Ross explique que le personnel de Streets to Homes continue d'approcher les itinérants pour leur offrir toute l'aide dont ils pourraient profiter et pour leur suggérer d'aller dans un refuge .

La création de sites comme celui de Tent City n'est pas nouvelle à Toronto. M. Ross affirme néanmoins que le phénomène a pris de l'ampleur, si bien que des sans-abri vivent dans certains cas en bordure même des autoroutes, ce qui représente un danger pour eux. L'utilisation du propane pose un autre risque à la sécurité et à la santé, à cause des incendies et du monoxyde de carbone , poursuit M. Ross. Tout le monde doit être en sécurité , dit-il.

Des bonbonnes de propane vides après leur utilisation comme source de chaleur. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

M. Brad affirme que les itinérants ne seront pas mis à l'amende. Nous reviendrons dans 14 jours sur les différents sites pour démanteler les cabanes et les tentes qui auront été abandonnés ou non et nous offrirons des services de logement à ceux qui n'auront pas quitté les lieux.

Les groupes qui défendent les intérêts des sans-abri affirment que la Ville est insensible à leur réalité, en particulier en période de froid polaire comme cette semaine.

Ces personnes ont recours à des abris de fortune, parce qu'ils tentent de survivre à l'extérieur , explique la militante Cathy Crowe, qui est infirmière de formation. Mme Crowe contredit par ailleurs la municipalité, qui soutient qu'il existe de la place dans les refuges, même pour ceux qui ne chercheraient qu'un moment de répit cet hiver.

L'une des tentes encore habitées de Tent City en bordure de l'Autoroute Gardiner. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Il n'y a pas de place dans les abris et l'avis d'éviction des autorités arrivent à un bien mauvais moment , dit-elle. La Ville a dû ouvrir et aménager neuf centres temporaires pour accommoder les itinérants par période de grand froid, mais ce ne sont pas des refuges.

Mme Crowe affirme que 1 000 personnes y ont séjourné en une nuit seulement cette semaine. Un record. Cela montre bien qu'il n'y a tout simplement pas assez de place dans les refuges conventionnels, si la Ville utilise ces centres temporaires en période de froid intense .

La militante Cathy Crowe croit qu'il y a une crise de l'itinérance à Toronto. Photo : Radio-Canada / Philip Lee-Shanok