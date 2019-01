Une famille de réfugiés syriens accueillie à La Sarre

Ce projet a vu le jour à la suite d'une mobilisation de plusieurs personnes en Abitibi-Ouest qui souhaitaient faire leur part. Nicole Bruneau et Michel de Maupeou sont les personnes-ressources. L'organisme Accueil-Parainnage Outaouais les a aidés à faire le lien avec la famille syrienne.

Il s'agit d'un groupe de 3 générations, une grand-mère, les parents et 2 enfants. La famille est originaire de Homs en Syrie, une ville qui a été bombardée et qui est complètement détruite. Ils se sont ensuite réfugiés au Liban.

Le secteur d'al-Khalidiya, dans la partie de Homs contrôlée par le gouvernement syrien, le 18 septembre 2018. Photo : Reuters / Marko Djurica

Le projet de parrainage a commencé il y a quatre ans, comme l'a expliqué Michel de Maupeou à l'émission Des matins en Or.

Le dossier a été ficelé en octobre 2016 et soumis en février 2017 au gouvernement parce que c'était fin février 2017 l'échéance pour les dossiers de familles de réfugiés. On nous disait en février 2017 que ça prenait entre 24 et 30 mois en général pour que les dossiers aboutissent et on a eu la surprise d'être un petit peu en avance, on a appris il y a 3 ou 4 jours que c'était accepté.

Michel de Maupeou assure que tout s'est déroulé très rapidement par la suite

"On avait 10 jours pour se préparer, ils vont arriver le 18 alors c'était la course." Michel de Maupeou, personne-ressource pour la famille de réfugiés syriens

Michel de Maupeou invite la population à soutenir la famille dans leur installation.

C'est surtout des électroménagers, il nous faudrait avoir un poêle, laveuse et sécheuse, pour le reste bien on a quelques objets, mais les lits rentrent peu à peu, couchette aussi, des jouets d'enfants on en a reçu aussi, alors c'est surtout les électroménagers, puis si les personnes veulent faire un don en argent, ça nous aidera.