La protectrice des enfants dénonce le retrait d'un nouveau-né autochtone de sa famille

La protectrice des enfants autochtones du Manitoba dénonce le retrait d'un nouveau-né a de sa famille par les Services à l'enfant et à la famille, filmé dans une vidéo circulant sur les médias sociaux.

Dans la vidéo diffusée sur le réseau Facebook, la mère tient son enfant dans ses bras et est entourée de membres de sa famille en sanglots. Le tout aurait été filmé par l'oncle de la mère dans une chambre de l'Hôpital Saint-Boniface.

On y voit la police insister pour que l'enfant soit confié aux services sociaux. La vidéo montre la famille demandant un peu plus de temps pour dire au revoir au bébé. Elle demande si un autre membre peut s'en occuper et quand la mère pourra visiter son enfant.

Le bébé est finalement confié aux Services à l'enfant et à la famille.

Publiée jeudi, la vidéo avait été vue environ 325 000 fois vendredi matin. Radio-Canada a choisi de ne pas publier la vidéo pour l'instant.

La mère de 38 ans vit présentement à Winnipeg, selon une représentante du bureau de la protectrice des enfants autochtones du Manitoba. Elle indique que l'enfant serait âgé de 2 jours.

La protectrice des enfants autochtones du Manitoba et la famille vont s'adresser aux médias vendredi matin.