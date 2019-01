La Nouvelle-Écosse met fin aux cours prénataux en ligne

En septembre 2014, le ministère de la Santé avait institué le cours en ligne intitulé Welcome to Parenting, qui offrait des informations sur la grossesse, l’accouchement, la naissance, l’allaitement maternel et les soins aux nouveau-nés. Le programme comprenait aussi un forum permettant aux parents de partager leur expérience.

Mais les participants n’ont pas été nombreux et peu d’entre eux terminaient la formation. Le taux de nouveaux utilisateurs a chuté et la participation aux cours était faible , indique la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Depuis le lancement de Welcome to Parenting, les ressources se sont multipliées sur Internet. En tenant compte de tout ça, nous avons décidé en 2018 de mettre fin au programme.

Les utilisateurs ont pu s’inscrire au cours jusqu’à la fin septembre et le site a été accessible jusqu’au 31 décembre.

Peu d’inscriptions

Près de 8500 bébés viennent au monde chaque année en Nouvelle-Écosse, mais depuis quatre ans, seules 4507 personnes se sont inscrites au programme provincial. Plus de la moitié des inscrits n’ont jamais consulté de contenu du site et peu de participants ont terminé les cours.

Le programme coûtait un peu moins de 50 000 $ par année. Personne de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse n’était disponible pour une entrevue sur le sujet.

Tess Laidlaw est l’une des dernières à avoir suivi ses cours prénataux avec un instructeur, en personne. Elle dit que ces classes lui ont été bénéfiques, parce qu’elle a pu rencontrer des gens dans la même situation qu’elle et parce qu’elle a pu poser des questions à un instructeur.

Elle croit que les cours en ligne sont souvent mal adaptés aux besoins des utilisateurs. Vous êtes assise seule devant votre ordinateur et vous n’avez pas l’occasion de rencontrer d’autres gens , dit-elle.

Tess Laidlaw est une des dernières femmes à avoir suivi des cours prénataux avec un instructeur, en personne. Photo : Radio-Canada / CBC/Dave Laughlin

Tess Laidlaw fait partie d’un groupe de chercheurs et de professionnels de la santé étudiant l’impact de l’éducation prénatale sur l’expérience des parents. Son groupe a examiné le programme Welcome to Parenting.

Tess Laidlaw constate que visuellement, les cours prénataux en ligne peuvent aliéner des participants. Dans les vidéos, vous voyez ces femmes enceintes radieuses et vous vous dites “je ne ressemble pas à ça” , souligne-t-elle. Nos recherches montrent que beaucoup de participantes se sentent coupables.

Le cours Welcome to Parenting demandait aussi aux participants de répondre à un questionnaire, avant même qu’ils aient pu consulter la matière, dit Tess Laidlaw. C’est conçu pour que vous vous trompiez. Encore une fois, vous vous sentez coupable parce que vous avez l’impression de ne pas être un bon parent , indique-t-elle.

Des cours en personne

Des centres de ressources pour les familles, des organismes sans but lucratif et des entreprises privées offrent toujours des cours prénataux en personne. Beaucoup d’entre eux sont gratuits, mais des entreprises offrent des formations coûtant quelques centaines de dollars pour quelques heures de cours, ce qui limite leur accès aux gens qui en ont les moyens. Le recours aux ressources en ligne exclut également les personnes qui n’ont pas accès à Internet.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse indique dans une déclaration écrite qu’elle collabore avec les différents organismes communautaires pour offrir un appui aux familles.

Avec des informations de CBC