Jeux de la Francophonie : « On est à la table et il y a une chaise vide devant nous. » - Mélanie Joly

De passage au Nouveau-Brunswick vendredi matin, la ministre fédérale responsable des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a déclaré que son gouvernement négocie face à une « chaise vide » au sujet du financement des Jeux de la Francophonie 2021, qui doivent se tenir à Moncton et Dieppe.

Le sort de ces Jeux est incertain depuis qu'on a appris que la facture pour leur tenue était passée de 17 millions de dollars à 130 millions.

Le nouveau gouvernement progressiste-conservateur, au Nouveau-Brunswick, a depuis exclu toute augmentation de sa contribution aux Jeux, qui devait se limiter à 10 millions de dollars au départ.

En ce qui concerne le gouvernement fédéral, une loi fédérale prévoit que sa contribution se limite à 50 % du coût de tels événements.

Malgré tout, les deux parties discutent pour tenter de sauver les Jeux. Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a d'ailleurs rencontré cette semaine le ministre néo-brunswickois Robert Gauvin pour tenter de trouver une solution.

Or, de passage à Rogersville, au Nouveau-Brunswick, vendredi, pour une annonce de financement, la ministre Joly a semblé dire que les négociations entre les deux ordres de gouvernement n'allaient nulle part.

Nous on est de bonne foi, on est prêts à soutenir à 50 % le financement des Jeux, mais présentement, on est à la table des négociations et il y a une chaise vide devant nous , a-t-elle déclaré.

La responsabilité première de la tenue des Jeux revient au gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui avait déposé la candidature de la province et a obtenu l'événement en 2015.

C’est vraiment le gouvernement du Nouveau-Brunswick en tant que membre à part entière de l’Organisation internationale de la Francophonie qui a soumis sa candidature pour l’obtention des Jeux donc dans les circonstances, c’est vraiment au gouvernement du Nouveau-Brunswick de prendre sa décision.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs a toutefois donné en décembre un ultimatum au gouvernement fédéral : s'il ne finance pas davantage les Jeux de la francophonie 2021, ceux-ci seront annulés, a-t-il déclaré.

Une déclaration écrite du ministre Dominic LeBlanc, plus tôt cette semaine, ne laissait pas supposer que les discussions étaient au point mort entre les gouvernements fédéral et provincial. Au sortir de sa réunion avec le ministre Robert Gauvin, il affirmait que son gouvernement était « [déterminé] à travailler avec la province à la recherche d'une solution », tout en reconnaissant qu'Ottawa n'avait « pas reçu de proposition officielle du Nouveau-Brunswick ».

Nous tentons de joindre le ministre Robert Gauvin pour obtenir le point de vue du gouvernement du Nouveau-Brunswick.