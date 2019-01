Ports sur le Saguenay : nuisibles aux bélugas selon Pêches et Océans Canada

Selon Pêches et Océans Canada, la construction de deux ports majeurs dans le fjord du Saguenay pourrait avoir des effets négatifs pour les bélugas.

Un avis scientifique produit par le ministère fédéral vise directement les projets d'Énergie Saguenay et d'Arianne Phosphate.

Les deux projets de terminal maritime iraient à l'encontre des objectifs du plan de rétablissement du béluga du Saint-Laurent selon l’étude. L'avis scientifique souligne que les deux projets vont presque tripler le trafic maritime actuel dans le Saguenay d’ici 2030.

Cette augmentation du trafic maritime risque de nuire aux bélugas fréquentant assidûment le fjord du Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent, parce que les conditions actuelles de bruit auquel les animaux sont exposés seront altérées , peut-on lire dans l’étude.

En entrevue à l’émission Y’a des matins, le directeur du Groupe de recherche sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud, a expliqué que les bélugas étaient surtout affectés par le bruit des navires, un grave facteur de stress.

Le fjord du Saguenay Photo : Radio-Canada

Comme solution, les scientifiques proposent de préserver les endroits plus calmes comme la rivière Saguenay.

Une des possibilités pour favoriser le rétablissement des bélugas, c’est de préserver ces zones-là, mentionne M. Michaud. On avait parlé de la notion de refuge acoustique, c’est-à-dire ces secteurs qui sont déjà tranquilles. Une des stratégies ce seraient de les garder calmes.

La version d’Arianne Phosphate

Du côté d'Ariane Phosphate, on précise par courriel que le transport du minerai nécessitera un seul bateau par semaine. De plus, on a prévu utiliser les navires de Rio Tinto qui s'en retournent vides après le déchargement de bauxite à La Baie. Ce projet n’entraînerait donc pas de trafic supplémentaire sur le Saguenay selon le chef des opérations, Jean-Sébastien David.