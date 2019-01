Des médecins de Red Deer réclament l’abolition des limites au nombre de chirurgies

Dans le centre de l'Alberta, des patients et des chirurgiens orthopédiques demandent à la province de financer davantage de chirurgies de remplacement de la hanche et du genou. Un plafond imposé par la province limite le nombre de chirurgies que peuvent pratiquer les hôpitaux de Red Deer, ce qui entraîne de longs délais d'attente pour les patients.

Bradley McEwen a ressenti beaucoup de douleur au cours des derniers mois. Sa hanche le faisait tellement souffrir qu’il lui était impossible de marcher. « J’en étais au point où je ne pouvais plus monter les escaliers, je ne pouvais plus marcher, raconte-t-il. Je ne pouvais plus m’asseoir ou rester couché. Je ne pouvais plus rien faire. J’étais épuisé. »

Quand un membre de sa famille a offert de débourser 20 000 $ pour lui permettre de se faire opérer dans une clinique privée de Laval, au Québec, il a sauté sur l’occasion.

« Je suis sorti de la clinique et je n’avais plus de douleur, se rappelle le résident de Red Deer qui avait dû passer plusieurs mois sans pouvoir travailler. Dès qu’ils ont fait l’opération, la douleur s’est arrêtée. »

Comme Bradley McEwen, plusieurs habitants du centre de l’Alberta se retrouvent sur une liste d’attente qui s’étire maintenant pendant deux ans entre le diagnostic et l’opération.

« C’est extrêmement frustrant et consternant pour les patients », déplore le chirurgien orthopédique Keith Wolstenholme.

Selon Keith Wolstenholme, les médecins de Red Deer pourraient réaliser 200 chirurgies de plus par année avec les ressources déjà en place. Photo : CBC / Jennifer Lee

D’autres types de chirurgiens ne font pas l’objet des mêmes plafonds que ceux pour la hanche et le genou, explique-t-il. Le problème est aggravé par des disparités régionales. La province finance en effet moins de chirurgies par habitant dans le centre de l’Alberta qu’à Edmonton à Calgary.

Selon l’Institut albertain pour la santé des os et des articulations, l’Hôpital régional de Red Deer a pratiqué 678 chirurgies non urgentes de remplacement de hanches et de genoux en 2017-2018. L’hôpital dessert une population d’un demi-million d’habitants. En comparaison, les hôpitaux de Calgary en ont pratiqué 3821 et ceux d’Edmonton, 3582.

Plafonds basés sur les « besoins et la capacité »

Dans un courriel, un porte-parole du ministère de la Santé de l’Alberta répond que le dernier budget provincial prévoyait 194 chirurgies additionnelles pour le centre de l’Alberta.

Il ajoute que le nombre de chirurgies par région est octroyé en fonction des besoins et de la capacité de chaque région. « La capacité est déterminée en fonction des ressources disponibles, incluant le personnel et le nombre de salles d’opération, explique le porte-parole. Services de santé Alberta distribue les ressources pour minimiser les temps d’attentes. »

Bryce Henderson, lui aussi chirurgien orthopédique, ne comprend pas la nécessité d’avoir des plafonds au nombre de chirurgies. « Les gens ont payé toute leur vie, mais on dirait qu’ils n’ont plus accès à la couverture médicale pour laquelle ils ont contribué pendant des années. »

Il dit que ses patients vont souvent se faire opérer à Edmonton ou Calgary. D’autres, comme Bradley McEwen, vont même se faire opérer dans d’autres provinces ou encore à l’extérieur du Canada.

Selon Keith Wolstenholme, les médecins de Red Deer pourraient réaliser 200 chirurgies de plus par année avec les ressources déjà en place. Les blocs opératoires sont pour l’instant utilisés pour d’autres types de chirurgies pour lesquelles les temps d’attente sont beaucoup moins longs.

« En tant que chirurgiens, nous demandons de pouvoir contrôler notre propre liste d’attente pour prioriser les patients qui en ont le plus besoin », ajoute-t-il.