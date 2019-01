Des jeunes hockeyeurs souhaitent donner 100 000 $ à la Fondation Rock-Guertin

L'initiative de participer à la Coupe des bonnes actions Chevrolet a été lancée par le père d'un de ces athlètes. Étienne Labrie veut inculquer à l'équipe dont fait partie son fils des valeurs d'entraide en participant au concours.

Je veux que les jeunes prennent conscience de la chance qu'ils ont de pratiquer un sport qu'ils aiment surtout que le hockey est un sport onéreux et que d'autres enfants n'ont pas cette possibilité. Ça part d'une idée bien gentille et en cours de route on s'est rendu compte qu'il y avait un concours qui pouvait être jumelé à cela. Étienne Labrie, père d'un joueur

Le groupe a décidé d'appuyer la cause des démunis en organisant différentes activités pour venir en aide aux personnes moins nanties.

En décembre dernier, une activité de patinage avec des jeunes défavorisés a été mise sur pied. Chaque participant a reçu un sac de sport contenant une paire de patins usagés, un casque et un chandail de hockey. Une trentaine d'enfants, surtout de jeunes immigrants qui viennent de s'établir dans la région, ont bénéficié de l'activité.

En décembre dernier, une trentaine de jeunes moins bien nantis de Sherbrooke ont reçu de l'équipement pour pouvoir patiner et jouer au hockey. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Les jeunes ont également aidé à la distribution du Panier de l'espoir de la Fondation Rock-Guertin en décembre. Ils ont confectionné des boîtes en plus d'assister des équipes de livraison.

L'équipe des Marquis M-12 a soumis sa candidature au concours en envoyant une vidéo qui fait état de l'engagement de l'équipe auprès de la Fondation Rock-Guertin.

Pour le directeur général de la Fondation Rock-Guertin, Denis Fortier, cette somme d'argent serait un cadeau inespéré. Le chef d'orchestre de la grande distribution qui a lieu en décembre dernier dit avoir été impressionné par l'engagement des jeunes et les efforts mis de l'avant pour contribuer à la cause.

On a un bon pouvoir d'achat alors avec 100 000 $ on pourrait acheter l'équivalent de 300 000 $ en nourriture. Ça pourrait aussi nous permettre d'élargir notre offre de dépannage alimentaire tout au long de l'année comme on le fait déjà au moment de la rentrée scolaire et dans le temps de Pâques. Denis Fortier, directeur général Fondation Rock Guertin

Dans un premier temps, les organisateur du concours vont déterminer 10 finalistes provenant de partout au pays. Ce nombre sera réduit à 3 dans les prochaines semaines et la candidature gagnante sera dévoilée le 16 février prochain. En plus de remporter le prix en argent, les gagnants feront l'objet d'un reportage de Hockey Night in Canada à CBC.

L'an dernier la Coupe des bonnes actions Chevrolet a été remise par une équipe du Manitoba qui avait décidé de remettre l'argent à un organisme qui oeuvre auprès des personnes itinérantes.