Une jeune Américaine de 13 ans disparue depuis octobre est finalement retrouvée

La jeune Jayme Closs, portée disparue dans l'État du Wisconsin depuis que ses parents ont été trouvés morts par balle dans leur domicile, il y a trois mois, a été retrouvée en vie jeudi. Souffrant de malnutrition et recouverte de saleté, la jeune fille semble avoir fui son ravisseur situé dans une communauté éloignée, a fait savoir la police.

Un homme, non identifié par la police, a été arrêté en lien avec la mort de James Closs, 56 ans, et de sa femme Denise, 46 ans, ont précisé les autorités. Les corps des deux parents ont été découverts le 15 octobre, et l'on était sans nouvelles de leur fille, Jayme.

La disparition de l'adolescente a suscité une couverture médiatique nationale aux États-Unis et entraîné de vastes battues dans des bois et des champs voisins de la ville de Minneapolis. Une récompense de 25 000 $ a aussi été offerte pour le retour de l'adolescente.

Jayme a été retrouvée par un habitant de la ville de Gordon, à environ une heure de route de la demeure familiale des Closs, après que l'enfant, décrite comme amaigrie, sale et portant des souliers de la mauvaise taille, eut frappé à sa porte, a rapporté le Minneapolis Star Tribune.

« C'est Jayme Closs! Appelez le 911! », a ajouté un voisin qui a reconnu l'enfant, a ajouté le journal.

Les autorités ont par la suite mis la main au collet d'un suspect. Les détails de la fuite de l'enfant n'ont pas été dévoilés.

Jeudi soir, le shérif du comté de Barron, Chris Fitzgerald, a annoncé que Jayme avait été retrouvée à Gordon, mais n'a pas fourni plus de détails.

« Nous avions promis de ramener Jayme chez elle, et ce soir, nous respectons cet engagement », a-t-il déclaré, avant de remercier la communauté.

L'adolescente a été transportée à l'hôpital pour y être soignée, mais on ignore pour l'instant si son état de santé est préoccupant. La police a demandé aux médias et au public de respecter la vie privée de la famille.