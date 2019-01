Fermeture de l'autoroute Ville-Marie tout le week-end au centre-ville de Montréal

L’hiver a beau s’être bien installé sur la métropole, les travaux se poursuivent sans relâche sur le chantier du nouvel échangeur Turcot.

Ce week-end, les automobilistes qui tenteront de traverser le centre-ville en empruntant l’autoroute Ville-Marie que ce soit vers l’est ou l’ouest ne pourront le faire.

Route 136 ouest

La route 136 (A-720) qui conduit à l’autoroute 20 ouest sera fermée à partir de la sortie 5 (boul. Robert-Bourassa/pont Champlain/pont Victoria) jusqu’à la sortie de l’échangeur Turcot de vendredi 23 h 59 jusqu’à 5 h lundi.

Accès fermés :

L’entrée temporaire à la hauteur de la rue Rose-de-Lima sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La bretelle qui relie la route 136 (A-720) ouest à l’autoroute 15 nord sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Route 136 est

Les automobilistes en provenance de la 15 sud et de la 20 ouest ne pourront traverser le centre-ville vers l’est en raison de la fermeture de la route 136 (A-720) est, à partir de la sortie 2 (avenue Atwater) et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Autoroute 15

La bretelle de l’autoroute 15 sud pour la route 136 est sera aussi fermée de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi matin, 5 h.

La bretelle menant de l’autoroute 15 sud à l’autoroute 20 ouest sera aussi fermée selon le même horaire.

Autoroute 20

La bretelle qui relie l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud sera fermée de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h.

Les travaux de construction du nouvel échangeur Turcot qui se sont amorcés en 2011 sont aujourd’hui complétés à plus de 70 %, selon le ministère des Transports du Québec.

Les travaux de la nouvelle structure doivent être terminés en 2020.