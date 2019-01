Le Drakkar écrase les Foreurs et lorgne la tête du classement

C’est dans un festival offensif enlevant que les Baie-Comois ont tiré 56 fois en direction des gardiens abitibiens, qui n’ont pas été en mesure de les contenir. Le gardien Jonathan Lemieux, des Foreurs, a été déjoué à 7 reprises avant d’être remplacé par son collègue Xavier Bolduc en milieu de troisième période.

Les compteurs vedettes de l’équipe, Nathan Légaré, Ivan Chekhovich et Gabriel Fortier ont tous les trois marqué deux fois dans cette victoire d’équipe où dix joueurs ont participé à la feuille de pointage.

Gabriel Fortier, joueur de centre du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ivan Chekhovich demeure le premier marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQ ) avec 34 buts et 71 points, son camarade Nathan Légaré est au quatrième rang avec 30 buts et 59 points.

Si les Foreurs ont ouvert la marque en milieu de la première période, ils n’ont pas été en mesure de s’imposer durant le match. Ils ont tiré seulement 17 fois en direction du gardien du Drakkar, Alex D’Orio.

Bataille vers le haut

En l'emportant, le Drakkar s'est approché à 4 points des Huskies de Rouyn-Noranda et du premier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Tout comme les Voltigeurs de Drummondville et les Mooseheads de Halifax, le Drakkar a maintenant 61 points. Il est en 4e place parce qu'il a joué un match de plus que ses rivaux.