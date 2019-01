Les sénateurs battent les Kings et gagnent une deuxième victoire consécutive sur la route

Chris Tierney a marqué deux fois et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Kings de Los Angeles 4-1 jeudi soir.

Bobby Ryan a inscrit un but en avantage numérique et Christian Wolanin a également marqué pour les Sénateurs, qui ont remporté leurs premières victoires consécutives sur la route cette saison à Anaheim et Los Angeles. Le gardien Anders Nilsson a réalisé 33 arrêts.

Kyle Clifford a marqué et Jonathan Quick a réalisé 23 arrêts pour les Kings, qui ont perdu quatre de leurs derniers matchs sur cinq.

Les Sénateurs ont pris les devants en inscrivant deux buts à 2:41 d'écart en deuxième période. Tierney a permis aux Sénateurs de prendre l'avance 2-1 à 16:40 après que Ryan a marqué sur le jeu de puissance à 14:59 pour égaliser et poursuivre sa série d'au moins un point par match à sept.

Mikkel Boedker a obtenu sa 200e aide en carrière sur le but de Tierney.

Les Kings ont marqué à 3:47 de la deuxième période lorsque Clifford a redirigé le tir de Jake Muzzin. C'était le deuxième but de Clifford dans les trois derniers matchs.

Wolanin a réussi 3-1 à 1:22 de la troisième période, et Tierney a ajouté un but dans un filet désert à 19:02.