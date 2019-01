La Cour suprême se prononce sur le droit de vote des expatriés

La décision du plus haut tribunal de pays mettra un terme à une bataille judiciaire qui s'est engagée sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Le sujet avait été placé sous les réflecteurs lors des élections ayant porté au pouvoir les libéraux de Justin Trudeau.



Des experts se demandent si la Cour suprême pourra justifier des restrictions à un droit garanti par la Constitution canadienne. La décision pourrait toucher plus d'un million de Canadiens vivant à l'étranger.



L'avocat torontois Andrew Bernstein souligne que la Constitution n'impose aucune limite au droit de vote des citoyens, mais se demande si le Parlement peut en imposer une.



M. Bernstein s’interroge à savoir si les motifs d'un déménagement peuvent influencer l'octroi de ce droit, et ce que diront les tribunaux lorsque le gouvernement tentera de justifier une atteinte à ce droit pour une raison ou une autre.



Les Canadiens vivant à l'étranger depuis cinq ans ou plus perdent leur droit de vote en vertu de la Loi électorale du Canada adoptée en 1993. Toutefois, ce n'est que sous le gouvernement Harper qu'Élections Canada a commencé à faire respecter plus strictement les dispositions de la loi.



Deux expatriés de longue date vivant et travaillant aux États-Unis, Gillian Frank et Jamie Duong, ont contesté la loi après s'être fait refuser de voter aux élections fédérales de 2011.