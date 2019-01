La Croix-Rouge à la recherche de bénévoles après une année occupée

Ç'a été une année très très occupée pour nous au Nouveau-Brunswick , lance d’emblée le directeur provincial de la Croix-Rouge canadienne, Bill Lawlor.

Des inondations, des évacuations de foyers de soins pour personnes âgées, la fusillade tragique à Fredericton. Ces choses arrivent de plus en plus souvent et nous devons vraiment améliorer notre capacité de réponse.

Bill Lawlor