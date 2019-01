Élections en RDC : la diaspora congolaise divisée

Arsène Muamba, au Canada depuis 20 ans, se réjouit de l’élection de Félix Tshisekedi. « C’était la fête, dans mon salon et même dans mon cœur », s’exclame-t-il.

Il a de grands espoirs pour le nouveau président, qui promet de reprendre en mains un pays chaotique. « Le peuple va au moins respirer, le peuple va avoir du pain, le peuple va avoir le minimum vital », croit-il.

Il est convaincu que la victoire de Félix Tshisekedi est légitime. Il s'agit, après tout, du chef de l’Union pour la démocratie et le progrès social, un parti qui a lutté contre les Kabila père et fils pendant des décennies.

« On a lutté pendant 36 ans. On savait que ce jour allait arriver et il est arrivé », clame-t-il.

Dicky Dikamba, lui aussi, croit que c’est une nouvelle page qui se tourne dans l’histoire du Congo.

« C’est la première fois depuis que je suis né qu’on assiste à une transition démocratique et je pense que tout Congolais devrait savourer cet événement », dit le Congolais habitant à Edmonton.

Une victoire controversée

Ce n’est pas tout le monde qui partage cet optimisme. « Tshisekedi ne garantira pas la démocratie dans ce pays, c’est très clair », affirme Paulin Mulatris, le vice-doyen et professeur de sociologie au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta.

Paulin Mulatris, professeur à l'Université de l'Alberta, croit que le nouveau président de la République démocratique du Congo n'a pas été élu démocratiquement. Photo : Radio-Canada

Le Congolais d’origine se range aux côtés des experts qui décrivent le nouveau président comme une « marionnette » manipulée par le gouvernement actuel.

Il croit que si les élections n’avaient pas été truquées, ce serait Martin Fayulu, un autre candidat de l’opposition, qui aurait été élu. Le camp de ce dernier conteste d’ailleurs le résultat.

Félix Tshisekedi est certes le fils d’une figure emblématique de la résistance, mais sa nomination à la tête du parti fondé par cette dernière n’a pas fait l’unanimité. Sa proximité au pouvoir a commencé à attirer l’attention en décembre, juste avant les élections.

Plusieurs voix se sont élevées pour décrier des manigances qui se seraient faites entre le nouveau président et le gouvernement de Kabila pour se partager le pouvoir. La longue attente qui a précédé l'annonce des résultats, après que le scrutin ait lui-même été reporté deux fois, a alimenté ces craintes.

On savait depuis très longtemps que ce personnage dépendait fortement du régime [....] et que les élections seraient manipulées, et c’est ce qui est arrivé. Tout le monde s’y attendait. Paulin Mulatris, vice-doyen et professeur de sociologie au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta

Domina Lufuma, une Congolaise d’Edmonton, ne se préoccupait pas autant de qui gagnerait les élections que de qui y survivrait. Elle est soulagée de savoir que sa famille, qui vit dans la capitale, est en sécurité.

« Je suis contente qu’il n’y ait pas eu de sang qui a coulé, en tout cas, pas en grande quantité », dit-elle. « Pour moi, le plus important, c’est le peuple ».



Espoirs pour l'avenir

Paulin Mulatris surveille de près la réaction internationale et surtout celle de son pays d’accueil. Il se demande si cette dernière sera influencée par les importants intérêts miniers du Canada au Congo.

« On a une situation très claire, où il y a eu simulacre d’élections et vol de résultats. J’attends de voir comment le Canada va se positionner par rapport à ça », dit-il.

Il espère dans tous les cas que l’histoire du régime Kabila n’est pas sur le point de se répéter.

« On a eu 18 ans de misère, j’espère qu’on n’en aura pas 18 autres années », dit-il. « J’espère que ce sera une petite parenthèse qu’on peut vite fermer ».

Arsène Muamba, lui, croit que Félix Tshisekedi mènera le Congo vers la prospérité, mais que toute la population devra aussi y mettre du sien.

« Le changement ce n’est pas seulement l’affaire du président élu [...], ça va être l'affaire de tous les Congolais. Nous allons nous mettre ensemble pour vraiment mettre le pays au niveau normal », dit-il.

Avec les informations de Nafi Alibert