Une hausse de taxe camouflée à Saguenay, selon un économiste

Gilles Bergeron avance que la Ville aurait dû s'appuyer sur les chiffres exposés en page 15 de son document budgétaire.

Selon ces chiffres, la maison moyenne à Saguenay en 2018 était évaluée à 206 913 $ alors que la Ville a basé son calcul sur une valeur plus élevée de 2400 $.

Gilles Bergeron croit que cela a eu pour effet de minimiser la hausse réelle du compte de taxes.

Ça donne des infos qui sont plus facilement acceptables pour les citoyens et je pense qu'il y a incohérence et que des corrections doivent être apportées.

Gilles Bergeron, économiste