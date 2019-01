Le CSF confirme l’annulation de la Grande Traversée et la démission de son fondateur

Le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique indique que Laurent Brisebois a quitté ses fonctions, alors qu'il était en congé administratif depuis le 23 novembre , et que la Grande Traversée, le relais cycliste qu'il portait, est annulée.

Dans une lettre aux parents, le CSF les informe de la démission de Laurent Brisebois avec regret et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets .

L'organisme responsable des écoles francophones de la province fait savoir aux parents que le conseil scolaire étudie plusieurs options pour le remplacement du directeur.

Par ailleurs, sur son site internet, le CSF annonce que la Grande Traversée, relais cycliste pancanadien, est annulée : la décision prise par l’ancien [conseil d’administration] de ne plus poursuivre le projet de la Grande Traversée demeure .

En décembre, les parents et les dirigeants du CSF avaient tenu une réunion concernant l’instabilité à la direction de l’école André-Piolat de Vancouver et l’avenir de La Grande Traversée qui était développée, entre autres, par Laurent Brisebois, et qui avait été arrêtée en octobre dernier.

Une pétition demandant le retour de la Grande Traversée avait recueilli des centaines de signatures.

