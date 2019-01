[Club social] Au rythme du hula-hoop

L'heure est à la remise en forme pour plusieurs. Plutôt que de lever des poids et courir sur un tapis roulant, certaines personnes choisissent de s'entraîner avec un hula-hoop. Cardio, abdos et plaisir garantis!

Un groupe de femmes de Sherbrooke a choisi ce sport pour maintenir la forme, et ce, même si la maîtrise du cerceau n'est pas toujours facile. J'ai commencé avec mes deux filles et comme je suis orgueilleuse, ça m'a pris cinq cours, mais j'ai réussi! , lance une des participantes, Lucie Morin. Cette dernière est adepte depuis un an et demi grâce à Catherynne Audet qui propose des cours.

Je viens du domaine du cirque et du théâtre. Je faisais du hula-hoop de feu. Je cherchais une façon de m'entraîner plus ludique après mes congés de maternité. J'ai ajouté la chorégraphie, parce que j'ai déjà fait de la danse et je me suis levée un matin et j'ai décidé d'offrir ça! Catherynne Audet, propriétaire des Animations Kiwi

Le hula-hoop est bon évidemment pour le cardio et les abdominaux, mais aussi pour la coordination et l'équilibre.