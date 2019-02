Le Festival du Voyageur crée l’Ordre du Capot en 1982

En créant l'Ordre du Capot, en 1982, le Festival du Voyageur veut reconnaître et valoriser les individus qui contribuent ou ont contribué à l'épanouissement du Festival et de la communauté francophone du Manitoba.

Au fil des ans, les nombreux récipiendaires de cet honneur recevront un vêtement en guise de marque de reconnaissance : le fameux capot, qui a longtemps été bleu. Ce geste s’inspire d’une ancienne coutume pratiquée par les compagnies de traite de fourrures.

Des recherches révèlent en effet que la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson réservaient un honneur à certains de leurs employés, des voyageurs qui s’étaient illustrés par leurs actes et leurs contributions, et faisaient ainsi avancer les intérêts de leur employeur.

Cet honneur était accompagné de la remise d’un manteau de laine, généralement d’influence autochtone : un capot, souvent de couleur bleue.

En 1982, Louise Duguay a dessiné le patron du Capot bleu, nouveau symbole du Festival, et confectionné les tout premiers manteaux de laine.

La tradition se poursuit encore à ce jour.

Toutefois, comme le tissu à partir duquel les premiers Capots ont été confectionnés n’est plus produit, on a été contraint d’opter pour un autre matériau, ce qui explique son changement récent de couleur. Les Capots sont maintenant confectionnés à partir d’un lainage blanc.

Les récipiendaires de l’Ordre du Capot

1982 :Pearl MacGonigal

1983 : Bill Norrie

1984 : Léo Robert

1985 : Laurent Desjardins

1986 : Joseph Guay

1987 : Les Sœurs grises

1988 : Henri Letourneau

1989 : Hélène Martin

1990 : Alfred Monnin

1991 : George et Pat Einarson

1992 : Réal Bérard

1993 : Jacques et Paulette Dupont

1994 : Hadley Castille

1995 : Guy Bérubé

1996 : la famille d’Eschambault

1997 : les Chevaliers de Colomb du Conseil Goulet

1998 : Yvon Dumont

1999 : Ronald Duhamel

2000 : Dr André Molgat

2001 : Agnès Rémillard et Ronald Valois

2002 : Guy Savoie

2003 : Harvey Chartrand

2004 : Greg Selinger

2005 : Armand Desharnais

2006 : Eugène Prieur

2007 : Yvette Carrière

2008 : la Brigade de la Rivière-Rouge

2009 : Gabriel Dufault

2010 : Marcien Ferland

2011 : Jeanne Bernardin (à titre posthume)

2012 : Estelle Soulodre

2013 : le journal La Liberté

2014 : la Compagnie de La Vérendrye

2015 : Philippe Mailhot

2016 : Paul Desrosiers et Gérald Curé

2017 : Roland Gagné

2018 : Louis Gagné