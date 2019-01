La reconstruction du pont Brabant-Philippe à Gatineau pourrait coûter plus cher

Le pont Brabant-Philippe,dans le district de la Rivière-Blanche, a été incendié en juin 2016 et ne sera pas démoli comme prévu cet hiver. Puisque les travaux seront réalisés durant l'été, la Ville devra prévoir des mesures supplémentaires pour protéger la rivière et minimiser les impacts sur la faune et la flore, ce qui pourrait faire grimper la facture.