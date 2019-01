Une forêt digne des plus beaux décors hollywoodiens

Après avoir dénoncé avec succès une coupe d’arbres multicentenaires dans des forêts pluviales de la côte en juin 2018, l’organisation environnementale révèle avoir découvert en octobre un bocage unique de six hectares qu'elle aimerait voir protéger.

TJ Watt, un membre d'Ancient Forest Alliance, embrasse une épinette de Sitka dont la circonférence la place au 9e rang dans la province. Photo : Ken Wu/ Ancient Forest Alliance

Le boisé est composé d’épinettes Sitka, la plus grande espèce d’arbre au Canada, et d’érable à grandes feuilles. Cet écosystème n'existe plus qu’à quelques endroits sur la côte ouest, dont dans l’État de Washington.

Certaines des épinettes se classent, par leur hauteur et leur diamètre, parmi les 10 plus grandes de la province.

Même chose pour les érables à grandes feuilles qui atteignent des tailles impressionnantes. L’un d'entre eux a d’ailleurs une branche horizontale de 23 mètres.

Selon le communiqué d'Ancient Forest Alliance, la mousse qui les recouvre confère au bocage une allure fantastique, tellement photogénique que même Hollywood ne pourrait le recréer.

TJ Watt, un membre de l'Ancient Forest Alliance, se tient au pied d'un érable à grandes feuilles baptisé Woolly Giant. Photo : Ken Wu/ Ancient Forest Alliance

Ancient Forest Alliance n’a pas voulu révéler l’emplacement exact de sa découverte, mais indique toutefois que ce bout de forêt se trouve dans la vallée du fleuve San Juan près de Port Renfrew, sur la côte ouest de l’île de Vancouver.

L'organisme demande au gouvernement provincial de modifier la réglementation pour protéger des aires plus grandes autour des arbres centenaires et non pas seulement les arbres eux-mêmes.

Selon l'Ancient Forest Alliance, la politique actuelle est à l’étude depuis 2012 et fait l'objet de tests seulement dans quelques secteurs précis de l’île de Vancouver.

Peu avant de publier l'article, le ministère des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des Ressources naturelles et du Développement rural n'avait pas répondu à une demande d'entrevue de Radio-Canada.