Célébrer 50 ans de Voyageurs officiels

Cinquante Voyageurs officiels, c'est le nombre de porte-voix humains qui, depuis 1969, se sont engagés de façon exceptionnelle, avec cœur et conviction, à promouvoir un Festival du Voyageur unique en son genre.

Tous les Voyageurs officiels, à leur façon, ont incarné ou évoqué une galerie de personnages historiques, permettant de raviver la mémoire de chacun et de multiplier les hommages aux explorateurs, aux défricheurs et aux bâtisseurs de l’Ouest canadien.

On célèbre la culture, mais aussi l’histoire et les traditions d’un passé qui n’est pas si lointain.

Le Festival du Voyageur se distingue d’autres manifestations semblables par le fait qu'il est porté par une petite armée d’ambassadeurs bénévoles, nommés les Voyageurs officiels. Visionnaires, rassembleurs, inspirants et engagés dans leur communauté, ils arrivent à insuffler aux plus jeunes générations leur fougueuse passion de la culture franco-manitobaine.

Les Voyageurs officiels, ce sont des hommes, des femmes, des couples et des familles qui prennent la parole au Manitoba, mais qui représentent également le Festival dans des manifestations se déroulant hors des frontières provinciales et canadiennes. Ils y affirment la vitalité d’une langue et la fierté d’une culture métissée, en s’appuyant sur une histoire qu’ils arrivent aussi à conjuguer au présent.

Le capot blanc du 25e anniversaire

En 1994, à l’occasion du 25e anniversaire du Festival du Voyageur, Hélène Gautron confectionne, pour chacun des Voyageurs officiels, un manteau de laine blanc. À l’ouverture du Festival cette année-là, 26 Voyageurs officiels paradent ainsi vêtus de ce symbole honorifique. Encore aujourd’hui, ce vêtement rime avec convictions, engagement, confrérie, leadership et sens de la communauté. C’est un fait, ce manteau impose le respect.

Les Voyageurs officiels sont en général nommés pour une période de deux ans, une tradition qui s’est établie rapidement. Au départ, ce sont des hommes, puis des couples et, bientôt, ce sont aussi des familles entières qui acceptent de se faire les ambassadeurs du Festival. Les Régnier, en poste actuellement, les Sorin, les Perron-Beaudry ou les Chamberland-Gervais ont tous assumé ce rôle avec leurs enfants.

Tous les anciens sont membres de l’Ordre des Voyageurs officiels, dont l'un des mandats est de suggérer à l’organisation du Festival les candidats et les candidates qui pourront accepter le rôle de Voyageurs officiels.

Les 25 Voyageurs officiels

de 1969 à 2019