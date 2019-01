Inconduite sexuelle : Lady Gaga s'excuse d'avoir collaboré avec R. Kelly

Ce que j'entends au sujet des accusations contre R. Kelly est absolument horrible et indéfendable , a-t-elle déclaré.

Dans un article publié mercredi sur les médias sociaux, Lady Gaga a écrit qu'elle a collaboré avec R. Kelly sur Do What U Want (With My Body) pendant une « période sombre » dans sa vie, en tant que victime d'agression sexuelle. Elle a dit qu'elle aurait plutôt dû chercher un traitement ou une autre aide.

Je pense qu'on peut clairement voir à quel point ma pensée était tordue à l'époque. Si je pouvais revenir en arrière et parler avec ma plus jeune personne, je lui dirais de suivre la thérapie que j'ai suivie depuis ce temps-là, afin de comprendre la confusion post-traumatique que je ressentais , écrit-elle.

Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux aller de l'avant et continuer à soutenir les femmes, les hommes et les personnes de toutes les identités sexuelles et de toutes les cultures qui sont victimes d'agression sexuelle. Lady Gaga

La série Surviving R. Kelly, diffusée sur la chaîne Lifetime ce mois-ci, a braqué les projecteurs sur le passé du chanteur et les allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement des femmes et des jeunes filles.

R. Kelly a nié avoir commis des actes répréhensibles et a été acquitté en 2008 d'accusations de pornographie juvénile.

La collaboration entre Lady Gaga et R. Kelly avait été vivement critiquée lors de sa sortie, en partie à cause des allégations contre lui.