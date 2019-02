Dès la création du Festival du Voyageur, l'une des premières actions entreprises par les organisateurs est de le doter d'un thème musical à l'air festif et aux paroles rassembleuses.

Un concours est lancé, à la suite duquel naîtra l'hymne officiel du Festival du Voyageur.

Daniel Lavoie, alors âgé d’à peine 20 ans, choisit de composer les paroles de sa chanson sur un air bien connu de la chanson folklorique, Chevaliers de la Table ronde.

Marcien Ferland signera les harmonies. On entendra La chanson du voyageur pour la première fois en 1970.

La chanson du voyageur

Paroles : Daniel Lavoie; harmonie : Marcien Ferland

Voyageur! va faire tes bagages

C’est à l’aube que nous partirons

C’est à l’aube oui, oui, oui

C’est à l’aube non, non, non

C’est à l’aube que nous partirons

Down the river you can hear a wind song

Bearing tales of the voyageurs

Bearing tales oui, oui, oui

Bearing tales non, non, non

Bearing tales of the voyageurs

Nous navigu’rons toutes les rivières

Pour y voir les nouveaux pays

Pour y voir oui, oui, oui

Pour y voir non, non, non

Pour y voir les nouveaux pays

Tales of lakes and of rushing rivers

From a land we have never seen

From a land oui, oui, oui

From a land non, non, non

From a land we have never seen

Pour dormir, le nez aux étoiles

Au berceau des quatre saisons

Au berceau oui, oui, oui

Au berceau non, non, non

Au berceau des quatre saisons

Mighty men taming mighty country

For a man they will never see

For a man oui, oui, oui

For a man non, non, non

For a man they will never see

Du sapin, de l’odeur du cuir

Nous pourrons y fair’ nos chansons

Nous pourrons oui, oui, oui

Nous pourrons non, non, non

Nous pourrons y fair’ nos chansons

Now they’re gone to a new adventure

While the wind hums a joyous song

While the wind oui, oui, oui

While the wind non, non, non

While the wind hums a joyous song