L'avocat Jean-Roch Parent radié provisoirement par le Barreau

L'avocat criminaliste Jean-Roch Parent est radié provisoirement par le Barreau du Québec « pour la protection du public ». Une mesure d'urgence et considérée comme exceptionnelle.

La décision du Barreau a été rendue le 4 janvier dans un document de 131 pages.

Un avis public sera émis dans un journal local de la région de Québec expliquant que Me Parent représente un risque.

Entre octobre 2017 et novembre 2018, Jean-Roch Parent a fait l'objet de 5 plaintes contenant 28 infractions au Code de déontologie des avocats, au Code des professions et au Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.

La plus récente plainte a été déposée par un client de Me Parent le 22 novembre dernier.

Le client déplore que l'avocat ne se soit pas présenté à une audience plus tôt le même automne et qu'il était pratiquement impossible de le joindre.

Le juge qui siégeait alors a déclaré qu'il n'avait vu situation « aussi grave » au cours de sa carrière.

Requête d'urgence

Dans la foulée, le syndic du Barreau du Québec, Me Patrick Richard, a déposé le 3 décembre une demande de radiation provisoire d'urgence devant le conseil de discipline du Barreau.

En vertu de l'article 133 du Code des professions, la radiation provisoire peut être envisagée pour la protection du public.

« Il s'agit d'une mesure d'exception » et « revêt un caractère d’urgence [qui] requiert d’agir avec diligence », mentionne le conseil de discipline dans sa décision.

La radiation de Me Parent sera effective jusqu'à ce qu'une décision soit rendue concernant la plus récente plainte déposée contre lui.

Jean-Roch Parent a été déclaré coupable, en juin dernier, d'avoir tenu des propos inappropriés à une collègue avocate à l'automne 2017.

Une seconde plainte est prise en délibérée par le conseil de discipline, qui doit rendre une décision sous peu.

Rappelons que Jean-Roch Parent est un ancien procureur de la Couronne.

Il a perdu son emploi au Directeur des poursuites criminelles et pénales en 2015.

Il avait plaidé coupable à des accusations de harcèlement criminel et de bris d'engagement. Il avait obtenu une absolution condtionnelle.