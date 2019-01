Violences sexuelles : l'UQAM, McGill et la moitié des cégeps ne se conforment pas à la loi

Deux universités et 26 cégeps sur 48 n'ont toujours pas adopté de politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel. Le gouvernement du Québec exigeait pourtant que tous les établissements d'enseignement supérieur se dotent d'une telle politique avant le 1er janvier 2019.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a publié sur son site web, jeudi, sa liste des bons élèves, c'est-à-dire les universités et les cégeps qui se sont conformés à la loi votée dans la foulée du mouvement #MoiAussi. On constate cependant qu'il manque de nombreux établissements dans cette liste.

Le 8 décembre 2017, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi porté par l'ex-ministre Hélène David qui obligeait les universités et les cégeps à mettre en place une politique spécifique contre les violences sexuelles avant le 1er janvier 2019.

La loi étend la notion de violence sexuelle aux inconduites, comme des gestes, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, exprimés directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace.

Exemples de ce qui doit se retrouver dans la politique : Des mesures de sécurité, de prévention et de sensibilisation;

Des formations obligatoires;

Un processus de plainte et les sanctions applicables;

Des services d'accueil et de soutien psychosocial;

Un code de conduite.

Beaucoup d'établissements ont tardé à lancer le processus de préparation des politiques. À la mi-novembre, Radio-Canada révélait qu'aucun cégep et aucune université n'avait encore adopté de politique.

Des représentants d'établissements s'étaient plaints de n'avoir reçu qu'à la fin de l'été le guide d'accompagnement du ministère.

Les établissements doivent mettre en oeuvre la politique au plus tard le 1er septembre 2019. Tout retard d'adoption de la politique rendra d'autant plus difficile le processus pour l'appliquer sur le terrain.

Établissements qui n'ont pas encore adopté la politique : Université McGill

Université du Québec à Montréal

Cégep André-Laurendeau

Cégep Ahuntsic

Cégep de Bois-de-Boulogne

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Drummondville

Cégep de Gaspésie et des Îles

Cégep de La Pocatière

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Cégep de Limoilou

Cégep de l'Outaouais

Cégep de Rosemont

Cégep de Saint-Laurent

Cégep de Sept-Îles

Cégep de Sherbrooke

Cégep de Trois-Rivières

Cégep de Valleyfield

Cégep de Victoriaville

Cégep du Vieux-Montréal

Cégep Garneau

Cégep Gérald-Godin

Cégep Lionel-Groulx

Cégep de Lanaudière

Collège d'Alma

Collège Dawson

Collège Héritage

Collège Shawinigan

L'article 17 de la loi adoptée en novembre dernier indique que, si un établissement ne se conforme pas aux obligations, « le ministre peut, aux frais de l'établissement, faire exécuter ces obligations par une personne qu'il désigne ».

La loi oblige aussi les cégeps et les universités à consulter les étudiants, les dirigeants et les membres du personnel dans le cadre des travaux de leur politique. C'est ce processus qui a pris du temps à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), explique sa porte-parole, Jenny Desrochers.

« On a prolongé la consultation pour que plus de gens participent, dit la directrice des relations de presse de l'UQAM. La politique devrait être finalisée dans les prochaines semaines. »

Les cégeps de Rosemont et du Vieux-Montréal ont déjà prévenu qu'ils ne l'adopteraient qu'en février; le Cégep Garneau, « au cours de l'hiver », et le Cégep Limoilou, en avril.