60 chefs d'accusations contre une Albertaine pour cruauté envers les animaux

La GRC a annoncé les accusations après avoir perquisitionné sa propriété mardi près d'Entwistle et avoir saisi 65 chevaux et six chiens.

« Les animaux étaient vivants, mais leur état de santé variait », a déclaré le capitaine Chris Warren dans une entrevue.

« Aucun animal n’était mort, mais il y a avait des préoccupations pour la santé et le bien-être de certains des animaux », a ajouté Chris Warren.

Patricia Lynn Moore doit comparaître par téléphone mercredi prochain à la cour provinciale de Stony Plain.

Dossier criminel

En janvier, la femme de 48 ans avait déjà été arrêtée et accusée de trois chefs d’accusation pour avoir fait souffrir inutilement ou avoir infligé des blessures inutiles à un animal après la mort de trois chevaux sur sa propriété.

En 2010, la femme avait aussi été jugée pour cruauté envers les animaux. Un cheval avait déjà été découvert mort sur sa propriété.