La conduite avec les facultés affaiblies désormais passible d'expulsion

Le 18 décembre marquait l’entrée en vigueur des nouvelles peines imposées aux personnes qui conduisent après avoir bu de l’alcool ou consommé de la drogue.

La peine maximale pour les infractions liées à la conduite avec les facultés affaiblies n’ayant pas entraîné de lésion corporelle ou de décès est passée de 5 ans à 10 ans.

Par conséquent, conduire avec une concentration interdite d'alcool, de THC (cannabis) ou d'autres drogues dans le sang est maintenant considéré comme un crime de « grande criminalité ».

Or, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les résidents permanents et temporaires condamnés pour grande criminalité sont interdits de territoire.

« En cas de condamnation, le processus de renvoi et d'interdiction de territoire va s'enclencher automatiquement, ou dans les mois qui vont suivre », explique Me Maryse Carrier, une avocate en droit de l'immigration.

Une formalité

Elle ajoute que dans le cas d’un résident permanent ou temporaire qui, en plus de sa condamnation, reçoit une peine de prison de plus de six mois, l’expulsion est quasi automatique puisqu’il n’y a pas possibilité de faire appel.

S’il a six mois et plus d'emprisonnement, c'est presque une formalité […] Il n'y a plus de délai d'appel, donc, ça risque d'être beaucoup plus rapide au niveau du renvoi. Me Maryse Carrier, avocate en droit de l'immigration

Le processus d'expulsion et d’interdiction de territoire est désormais enclenché même si la personne ayant le statut de résident est condamnée pour conduite avec les facultés affaiblies dans un autre pays que le Canada.

Expulsion, peu importe la peine

À noter que ces nouvelles dispositions s’appliquent dans le cadre de toute condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies, même si le conducteur reçoit la peine minimale obligatoire prévue pour une première infraction, soit une amende de 1000 $.

« C’est considéré comme de la grande criminalité […] parce qu’on ne regarde pas la peine reçue, mais la gravité objective de la peine », explique l’avocate en droit criminel Kamy Pelletier-Khamphinith.

« On regarde le maximum que la personne pourrait se voir encourir et dans le cas d’une faculté affaiblie par acte criminel, c’est dix ans », ajoute-t-elle.

Les résidents reconnus coupables de conduite avec les facultés affaiblies qui écopent d’une peine d’emprisonnement de moins de six mois pourront faire après auprès de la Section d’appel de l’immigration.

Cette dernière pourrait tenir compte de motifs humanitaires dans sa décision, y compris l’intérêt supérieur d’un enfant résidant au Canada.

Avec les informations de Pascal Poinlane