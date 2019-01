L’Université de Saint-Boniface se prépare à choisir son prochain recteur

Selon la présidente du Bureau des gouverneurs et du comité de sélection pour un nouveau recteur ou rectrice, Micheline Lafond, le profil idéal pour le poste a déjà été défini.

« On recherche quelqu’un qui a des expériences pertinentes, qui a un engagement profond envers la cause de l’Université et la cause francophone et francophile en milieu minoritaire », affirme-t-elle.

Le poste de recteur exige aussi des compétences humaines précises.

« [Il faut] quelqu’un qui peut bâtir des consensus et d'excellentes relations avec les étudiants et interagir avec des intervenants de tous les niveaux », précise Micheline Lafond.

L’actuel recteur Gabor Csepregi doit quitter ses fonctions le 30 juin. Le comité de sélection, composé de membres du bureau du gouverneur, de deux membres du sénat et d’un représentant étudiant, veut trouver le successeur d’ici là.

« Le comité de sélection va commencer à évaluer les candidatures au mois de février », annonce Micheline Lafond.

Le nouveau recteur devra assurer un nouveau pan de l’histoire de l’Université de Saint-Boniface, affirme Mme Lafond.

« Le grand défi pour la nouvelle personne en place sera d’animer le processus pour mettre en place un nouveau plan stratégique », explique-t-elle.

Le recteur est l’administrateur en chef de l’Université et travaille avec l’équipe de direction pour « s’assurer de l’avancement des dossiers prioritaires », rappelle la présidente du comité de sélection.