Si l'on veut savoir ce qu'il se passe dans n'importe quel village, il faut tout simplement trouver le restaurant le plus populaire du coin où il y a sans doute un groupe d'habitués en train de boire un café. À Central Butte, April's Diner est le coeur de la communauté, située à environ 180 km au sud de Saskatoon. Pierre Coderre et April Meersman y ont créé cet endroit chaleureux où les clients reviennent régulièrement.

Un reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith

Il n’y a aucun doute, April Meersman et Pierre Coderre forment un couple créatif et visionnaire. En 2013, ils ont transformé la vieille épicerie Co-op de Central Butte en un restaurant accueillant et bien décoré, aux allures des années 50.

Et la communauté s'est investie dès le début. Plusieurs ont donné de leur temps bénévolement pour aider aux rénovations.

Les rénovations pour transformer l'épicerie en restaurant en 2013 Photo : April Meersman

Cela fait maintenant six ans que les bénévoles profitent des fruits de leurs labeurs en tant que clients.

Les gens se rendent à April’s Diner pour toutes sortes d'occasions. Il y a même un groupe, le Central Butte Community Church, qui y tient une messe tous les dimanches.

Selon Pierre, c’est comme un centre communautaire. Ils font du commérage. Ça se donne des nouvelles le matin et l’après-midi. Ils sont ici tout le temps.

Les propriétaires forment une belle équipe. April, une femme très sociable, sert habituellement les clients, alors que Pierre travaille plus en arrière de la scène, aux fourneaux ou le nez dans les comptes.

Une histoire d’amour

Pierre Coderre est originaire de Drummondville au Québec. Lorsqu'il était jeune adulte, il a décidé de partir découvrir l’Ouest canadien. Il a appris l’anglais et a fait des études pour devenir technicien en génie électronique.

Pendant quelque temps, il a fréquenté April, originaire de Rocky Mountain House. Mais leur relation n'a pas duré et Pierre est retourné au Québec.

Quelques années plus tard, Pierre est retourné en Alberta pour un mariage. Il a retrouvé April et lui a proposé de revenir avec lui au Québec.

Depuis leur dernière rencontre, April a eu un bébé et se trouvait dans une relation abusive. C'est pourquoi elle n’a pas hésité et, du jour au lendemain, elle était sur la route avec Pierre, direction est.

Les deux amoureux ont passé 20 ans au Québec et sont devenus les parents de jumeaux. Les enfants sont élevés dans un environnement familial bilingue et April en apprend beaucoup sur la Belle Province et sa culture.

Joey et Jesse Coderre, les jumeaux Photo : April Meersman

La famille Coderre au Québec Photo : April Meersman

L’attrait de L’Ouest

Il y a environ 10 ans, un emploi à Swift Current attire la famille en Saskatchewan. L’entrepreneuriat les séduit et ils finissent par ouvrir le restaurant April’s Diner à Central Butte.

Aujourd'hui, April et Pierre sont fiers de ce qu’ils ont accompli. On a fait quelque chose à partir de rien, on n’avait pas beaucoup d’argent. Juste une carte de crédit. Ils ont réussi à créer leur propre emploi en s’enracinant dans une communauté qu’ils aiment.

Il n’y a aucun doute, le couple travaille fort et même, très fort. Ils sont habituellement au restaurant 7 jours par semaine, 12 heures par jour, sauf pour les jours fériés.

Les deux restaurateurs se sont accoutumés à ce rythme de vie. Bien que Pierre se soit fait implanter un stimulateur cardiaque il y a quelques années, il trouve néanmoins le restaurant beaucoup moins stressant que ses précédents emplois.

April se dit profondément touchée par le grand coeur des gens de Central Butte. C’est d’ailleurs pourquoi le couple espère demeurer dans la petite municipalité pendant encore bien des années.