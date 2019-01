Sault-Sainte-Marie lutte contre la production de méthamphétamine

Une nouvelle initiative à Sault-Sainte-Marie tentera de contrer la production de méthamphétamine. À l'aide d'affiches et de webinaires, Meth Watch apprendra aux commerçants à reconnaitre les transactions suspectes.

Communément connue sous le nom de « crystal meth », cette drogue psychostimulante peut être produite avec des produits ménagers courants tels que le diluant à peinture, l’alcool à friction, l’acétone, le papier d’aluminium et le sirop contre la toux.

Cette initiative du Service de Police de Sault-Sainte-Marie, en partenariat avec le Sault Ste. Marie and Area Drug Strategy Committee (SADSC) et la division régionale d’Échec au crime, tentera de mettre un frein à la vente suspecte de ces produits.

Il peut être difficile de déterminer si un client les achète à des fins légitimes. L’initiative avertit donc les commerçants de ne jamais confronter leurs clients, mais les incite plutôt à contacter les autorités lorsque quelqu'un s’en procure une quantité importante.

Nous savons que le taux de consommation de méthamphétamine est élevé, non seulement à Sault-Sainte-Marie, mais partout au Canada et aux États-Unis , souligne Allison McFarlane, coprésidente du SADSC.

Elle ajoute que l’initiative s’insère dans une stratégie plus large.