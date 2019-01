Un nouveau partenariat pour faciliter les dons de tissus à Ottawa

En vertu d'un nouveau partenariat avec le Service paramédic d’Ottawa, le Réseau Trilium pour le don de vie (RTDV) et le Bureau du coroner, les intervenants du Service de police d'Ottawa (SPO) ont pour mot d’ordre d'immédiatement appeler le Bureau du coroner lorsqu’ils sont en présence d’une personne récemment décédée.

Le Bureau du coroner de l’Ontario peut ensuite contacter le RTDV si la victime s’avère une candidate pour le don de tissus. Le corps pourra ensuite être acheminé au coroner sans avoir à passer par l’hôpital.

L’apport d’un seul donateur peut toucher plus de 75 vies : les yeux peuvent redonner la vue; de la peau peut venir en aide à des brûlés; les os peuvent servir à des remplacements d’articulations; les valves cardiaques peuvent aider les patients souffrant de cardiopathie congénitale; et les tendons et ligaments peuvent aider les gens à marcher et à courir , explique le sergent Steven Desjourdy, chef de projet pour le SPO, dans un communiqué.

Le SPO souligne par ailleurs que les donneurs potentiels doivent être identifiés en moins de 12 heures pour qu’un don soit possible.

Avec quelque 40 % de ses résidents inscrits comme donneurs d'organes, Ottawa figure au premier rang des grandes villes ontariennes à ce chapitre.