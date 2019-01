Attentat à la grande mosquée : la commémoration se tiendra à l'Université Laval

L’an dernier, des centaines de citoyens s’étaient réunis dans le stationnement de l’église Notre-Dame-de-Foy, même si le contexte n’était pas idéal.

Il faisait un froid polaire, l’événement avait pris du retard et les discours avaient duré plus longtemps que prévu.

« Le fait d’être à l’extérieur le 29 janvier, ce n’était pas favorable entre autres au déplacement des familles », convient Sébastien Bouchard, qui fait de nouveau partie du comité organisateur de la commémoration cette année.

Cette fois, le comité a prévu le coup. L’événement aura lieu dès 19 h à l’Atrium Jean-Guy-Paquet du pavillon Desjardins, un espace capable d’accueillir quelques centaines d’individus.

Le fait d’être à l’intérieur, ça permet une proximité entre la scène et les personnes, mais ça permet aussi de favoriser l’échange entre les personnes.

L’Université Laval s’est imposée d’une part parce qu’elle est facilement accessible et, d’autre part, parce que l’une des six victimes de l’attentat, Khaled Belkacemi, était professeur au sein de l’institution.

Lors de la commémoration, les enfants des victimes devraient occuper une place de choix dans les discours. « On est en discussion avec les familles », précise M. Bouchard.

Il ajoute d’ailleurs que la fille de Khaled Belkacemi, Megda, s’est impliquée cette année dans l’organisation de la commémoration.

Des discours protocolaires seront aussi prononcés, mais M. Bouchard dit aussi vouloir laisser de la place à toutes ces personnes qui ont œuvré dans l’ombre, le soir de l’attentat.

On veut en faire une mention plus spéciale, donc souligner le rôle des proches aidants et des premiers intervenants sur les lieux, l’importance de ces personnes-là.

Sébastien Bouchard, membre du comité organisateur de la commémoration citoyenne