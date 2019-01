Maladie mentale : l'importance de l'art

En animant pendant des années des ateliers d’écriture, de dessin, de marionnettes avec toutes sortes de clientèles en psychiatrie, tout en maintenant en parallèle une pratique d'écriture, Philippe Chauveau a été surpris et émerveillé de constater que la pratique artistique pouvait réellement changer la trajectoire de vie des pratiquants.

Depuis longtemps, il avait envie de raconter ces histoires, mais le secret professionnel et le lien de confiance qu'un thérapeute doit maintenir avec son patient l'en empêchaient.

Trois ans après avoir quitté le milieu, il a finalement couché sur papier l'histoire de Mouf et de son éducateur à l’unité des adolescents violents.

Écrire ce texte, qui lui a valu une place de finaliste au Prix du récit Radio-Canada, l'a replongé dans ses souvenirs. Alors qu'il n'avait jamais clairement identifié la répulsion qu'il éprouvait pour le contrôle physique, c’est devenu incontournable lors de l’écriture du récit.

Mouf, luisant de sueur, était attaché par les poignets et par les chevilles au lit vissé au plancher. Tranquille, enfin, la poitrine maigre montant et s’abaissant régulièrement.



J’avais développé un tic à force de me retrouver dans des situations émotivement destructives : je haussais l’épaule gauche, roulais la droite et finissais en craquant le cou.

Extrait de « Mouf dans le ventre du dragon », de Philippe Chauveau