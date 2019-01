Shell veut vendre une raffinerie et un centre de distribution en Ontario

La compagnie Shell cherche un acheteur pour sa raffinerie située à Corunna et son centre de distribution de Hamilton, mais dit ne pas vouloir fermer l'usine si aucun acheteur satisfaisant ne se manifeste.

Un texte de Floriane Bonneville

La compagnie indique qu'il ne s'agit que de l'expression d'un intérêt de vente et qu'une entente n'a pas été encore conclue .

Selon la porte-parole de Shell Canada, Tara Lemay, l'entreprise est en train d'examiner le marché et l'attention portée à la compagnie de la part de divers acheteurs envers la raffinerie de Sarnia et le centre de distribution de Hamilton.

Le principe directeur est d’obtenir le plus de valeur possible pour l’entreprise et pour Shell , explique pour sa part Guy Hackwell, directeur d'usine de la raffinerie à Sarnia

Ce n'était pas une décision facile, comme nous avons des liens solides dans la communauté, mais je m'attends à ce que les acheteurs voient tout le potentiel de notre entreprise. Guy Hackwell, directeur d'usine de la raffinerie à Sarnia

Le processus prendra plusieurs mois à compléter, comme l'explique Mme Lemay, et si aucun acheteur satisfaisant ne se manifeste, Shell gardera son usine ouverte.

Selon elle, la compagnie entend maintenir sa stratégie commerciale en Ontario et ne souhaite pas vendre ses installations d'aviation et de vente au détail.

Shell emploie quelque 400 personnes à Sarnia et produit 77 000 barils de pétrole par jour.