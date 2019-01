Pompeo fustige l'ex-président Obama lors d'un discours en Égypte

Avant de défendre les politiques de l’administration Trump, y compris le retrait annoncé des soldats américains en Syrie, le secrétaire d’État a vivement critiqué la vision des relations entre les États-Unis et le monde musulman que M. Obama était venu présenter à l’Université du Caire, en juin 2009.

« Rappelez-vous : c’est ici, dans cette ville, qu’un autre Américain s’est présenté devant vous », a-t-il lancé dans une allusion à cette allocution, lors de laquelle le président démocrate avait tenté de s’éloigner des politiques de l’administration Bush fils en plaidant pour de meilleures relations avec le monde arabo-musulman.

« Il vous a dit que le terrorisme islamiste radical ne découle pas d’une idéologie. Il vous a dit que [les attentats du] 11 Septembre ont conduit mon pays à abandonner ses idéaux, particulièrement au Moyen-Orient. Il vous a dit que les États-Unis et le monde musulman avaient besoin d’un nouveau départ. Les résultats de cette erreur de jugement ont été désastreux », a poursuivi M. Pompeo.

« Maintenant est venu le temps d’un réel nouveau départ. En moins de deux ans, les États-Unis, sous la direction du président Trump, ont réaffirmé leur rôle traditionnel, celui d’une force en faveur du bien dans la région, parce que nous avons appris de nos erreurs. »

« Nous avons redécouvert notre voix. Nous avons reconstruit nos relations. Nous avons rejeté les fausses ouvertures de nos ennemis », a-t-il ajouté, dans une référence à l’accord sur le nucléaire iranien que le président Trump a toujours pourfendu, avant de le renier formellement l’an dernier.

« Le président Trump a mis un terme à cet aveuglement volontaire aux dangers du régime et s’est retiré de l’accord raté sur le nucléaire iranien, avec ses fausses promesses », a encore dit M. Pompeo.

Ces propos ont été immédiatement condamnés par le National Security Action Group, composé principalement d’anciens responsables de la politique étrangère du président Obama.

Que l’administration sente le besoin, presque une décennie plus tard, de s’attaquer aux efforts visant à trouver un terrain d’entente entre le monde arabe et l’Occident témoigne non seulement de la mesquinerie de l’administration, mais aussi d’un manque de vision stratégique quant au rôle des États-Unis dans la région et d’une renonciation aux valeurs américaines.

Déclaration du National Security Action Group