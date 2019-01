La série Demain des hommes n'aura pas de deuxième saison

C'est Guillaume Vigneault qui a d'abord partagé l'information sur le non-renouvellement de sa série. « Demain des hommes ne reviendra pas à Radio-Canada. Je suis immensément déçu, bien sûr. J'avais encore des tonnes d'histoires à faire vivre à tout ce beau monde-là, des personnages si bien incarnés par une brochette d'acteurs et actrices qui se sont vraiment donnés, ont pris des chances et ont ajouté avec tant de justesse leur intelligence et leur coeur à mon travail », a-t-il écrit sur Facebook.

Une publication sur Facebook a aussi été partagée par l'un des acteurs principaux de la série, Émile Proulx-Cloutier : « C’est avec une grande tristesse que je partage avec vous ce message écrit par Guillaume Vigneault, l’auteur de Demain des hommes. La série n’aura pas de saison 2. J’ignore la raison derrière cette décision. »

CBC a annoncé cet automne que la série sera adaptée en anglais. « Ça a été annoncé : Demain des hommes va continuer -- ou plutôt redémarrer -- en anglais, à CBC. J'ai l'espoir (et une confiance assez robuste) que l'aventure saura durer plus longtemps de l'autre côté de la rivière des Outaouais... J'aurais aimé vous amener les Draveurs en séries éliminatoires... en français, vous présenter un nouveau joueur prometteur, vous en dire plus sur le passé du coach Meunier et sur l'avenir de Chloé de la cantine... en français. Mais bon. Y aura toujours les sous-titres.

Tristesse et gratitude. Ça peut cohabiter », conclut Guillaume Vigneault dans son message sur Facebook.

Radio-Canada explique que la série n'est pas renouvelée pour le moment.



La directrice générale de la télévision, Dominique Chaloult, donnera plus de détails à ce sujet en après-midi.

La série décrit le quotidien et l'entourage d'une équipe de hockey junior majeure, Les Draveurs de la ville fictive de Montferrand. La série avait d'abord été présentée sur l'Extra d'ICI Tou.tv avant d'être diffusée sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

Une troisième saison pour Faits divers

Après deux saisons qui ont eu un beau succès, la série policière Faits divers va continuer son chemin. Six épisodes de la troisième saison seront offerts en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.