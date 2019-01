Des écoles s'outillent pour contrer le sextage chez les jeunes

Les représentants de 180 écoles privées du Québec participent la conférence Secto : mieux comprendre pour mieux agir. L'objectif est de développer de nouvelles pratiques afin d'être en mesure de mieux gérer la crise lorsqu'elle survient.

La conférence organisée par la Fédération des établissements d'enseignement privés en partenariat avec le Centre canadien de protection de l'enfance, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Le Service de police de St-Jérôme, qui participe à la journée de discussions, présente le programme Sexto, une initiative mise en place qui consiste à adopter des stratégies pour intervenir rapidement. Au cours des trois dernières années, le service de police a répertorié une centaine de cas de sextage impliquant près de 300 jeunes.

C'est souvent une jeune fille qui a envoyé des photos à son copain et un moment donné on perd le contrôle des images. Le lundi matin on revient à l'école et c'est une crise, c'est vraiment une onde de choc à l'école. Les intervenants ont à gérer la situation et souvent ça s'est passé à la maison et non à l'école. La situation doit être traitée rapidement parce qu'on sait qu'en dedans de quelques minutes ou de quelques heures les images peuvent être propagées un peu partout. Robin Pouliot, policier du Service de police de St-Jérôme

Robin Pouliot, policier du Service de police de St-Jérôme Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Quelles sont les responsabilités et les obligations légales de l'école, comment intervenir auprès des élèves concernés et leurs parents et comment collaborer avec les policiers et les autorités judiciaires sont autant de questions qui feront l'objet de discussions pendant cette rencontre.