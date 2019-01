Désinfection non conforme à l'hôpital du Grand-Portage

Plus de 300 femmes traitées en cryothérapie à la clinique de gynécologie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage devront subir des examens préventifs à la suite de la détection d'un problème de procédure. Selon ce que rapporte l'administration du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, la désinfection du système n'était pas conforme aux normes entre janvier 2011 et le 15 novembre 2017.