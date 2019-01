Un déménagement à Terre-Neuve mouvementé pour un jeune Saint-Pierrais

Le jeune Jessy Mahé arrive tout droit de Saint-Pierre-et-Miquelon. C’est la première fois qu’il sort du cocon familial. Il déménage à Saint-Jean pour perfectionner son anglais. Il ne pouvait pas s’attendre à être victime d’une escroquerie en ligne dès sa première journée à Saint-Jean. On s’est senti très stressé à ce moment-là , explique-t-il. Après on n'a pas pu vraiment dormir de la nuit .

En décembre dernier, Jessy Mahé trouve un logement sur internet. Après un échange courriel avec les supposés propriétaires du logement, Jessy Mahé se fait proposer une chambre à un prix réduit de ce qui était originellement affiché. Un mois avant son départ pour Saint-Jean, Jessy Mahé accepte l’offre et envoie 450 $ par virement Interac. Au début, on croyait que c’était quelqu’un de sérieux, qui était gentil , relate-t-il.

Jessy Mahé a perdu 450 $ dans une annonce de logement frauduleuse sur internet. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Jessy Mahé et son père ont toute une surprise lorsqu'ils cognent à la porte de la maison qu’ils croyaient avoir louée. On demande à la personne si [Meghan], la propriétaire de la maison, était là. On m'a dit qu'il n'y avait personne au nom de Meghan , raconte Jessy Mahé. La personne avec qui il a échangé des courriels est dès lors injoignable et son téléphone est hors service.

Jessy et son père, qui l'accompagne le temps du déménagement, sont déboussolés. À Saint-Pierre, on n'est pas confronté à des problèmes comme ça. C'est petit, elle ne fait que 42 km carrés l'île , explique Denis Mahé. On est arrivé ici, et il fallait qu'on se débrouille tout seul. En plus, je ne parle pas du tout l'anglais. Heureusement que mon garçon parle anglais .

Jessy Mahé et son père ont déposé une plainte à la police de Saint-Jean, mais ils ne pensent pas un jour retrouver les 450 $ qu’ils ont déboursés pour le logement inexistant. On a contacté notre banque et l'argent, on l'a perdu. Parce qu'on a donné notre accord pour faire le transfert d'argent et il n'y a pas d'assurance pour les arnaques comme celles-là , explique Denis Mahé.

Un problème récurrent

Les forces de l'ordre de la province notent une augmentation de ce genre d'incidents dans les dernières années. Ce sont souvent des personnes qui ne viennent pas d'ici et ne peuvent visiter le logement. Ils se retrouvent dans une situation où ils doivent confirmer leur logement avant d'arriver , explique James Cadigan de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve.

James Cadigan de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

James Cadigan encourage les personnes qui utilisent les sites de petites annonces en ligne à redoubler de prudence et à poser le plus de questions possible aux propriétaires des logements. Vous pouvez demander de parler aux anciens locataires pour vous assurer qu'il s'agit d'un logement valide , explique-t-il.

Selon Sherwin Flight qui est très impliqué dans les regroupements de locataires et locateurs à Saint-Jean, ce genre d'arnaque se produit fréquemment. Même si l'on est très prudent, on peut quand même se faire avoir. Il y a eu un cas récemment où les fraudeurs avaient une clé et faisaient visiter les logements aux personnes intéressées et collectaient l'argent , explique-t-il. Sherwin Flight voudrait d'ailleurs que plus de ressources existent pour aider les locataires à faire des vérifications au sujet des locateurs. Il faudrait qu'il y ait un moyen de vérifier en ligne le nom des propriétaires d'un domicile , explique-t-il. Depuis quelques années, il n'est plus possible de faire de telles vérifications sur le site web de la Ville de Saint-Jean.

Pour Jessy Mahé, son histoire se termine plutôt bien puisqu’il a rapidement trouvé une famille qui a accepté de l'accueillir le temps de ses études à Saint-Jean. Il espère que son séjour dans la capitale de Terre-Neuve se déroulera sans aucun autre incident.