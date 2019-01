Enoch inaugure sa nouvelle usine d'eau potable

La nouvelle usine a coûté 13,6 millions de dollars au gouvernement fédéral. Elle fournit de l'eau potable aux 500 maisons d’Enoch, soit environ 4000 personnes.

Auparavant, les membres de la communauté devaient faire bouillir leur eau, l’acheter en bouteille ou la faire livrer par camion à leur domicile.

Une habitante de la réserve, Lorraine Makokis se souvient d’avoir eu à puiser son eau dans un puits dans son enfance.

« Je suis vraiment très fière que ce projet a vu le jour, dit-elle. Je suis contente d’être ici pour que notre peuple continue d’aller de l'avant et à avoir une eau de bonne qualité, saine et salubre. »

Le chef de la communauté autochtone, Billy Morin, et la ministre des Relations entre la Couronne et Autochtones, Carolyn Bennett, étaient aussi présents à l'inauguration, en plus de nombreux membres de la Première Nation.

« Cela signifie que les familles de notre village vont pouvoir bientôt rentrer chez elles et boire un verre d'eau », a déclaré Billy Morin.

La nouvelle usine a une capacité de stockage de 46 000 mètres cubes.