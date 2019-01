Un témoin très attendu au procès Oland, Glen McCloskey, prend la barre

Des policiers ont accusé Glen McCloskey de s’être rendu sur la scène du crime sans autorisation, avant la fin de l’analyse médico-légale qui permet par exemple de récolter des traces d’ADN.

Selon le témoignage du policier Greg Oram, qui témoignait pour la première fois dans cette affaire, Glen McCloskey se serait même assis sur une table ou un bureau près du corps.

Lors de son témoignage jeudi matin, Glen McCloskey a nié cet incident et dit n'avoir rien touché . Il a cependant avoué qu'il ne portait pas les vêtements protecteurs qui sont de rigueur sur une scène de crime, pour éviter de la contaminer. Il a reconnu qu'il n'aurait pas du se trouver dans le bureau.

L'ancien policier a parlé du moment où le sergent légiste Mark Smith est entré dans la pièce et à demander aux deux hauts gradés de la police de sortir de sa scène de crime . Il était en colère et il avait le droit de l'être, j'avais tort à 100 % d'être là , a dit McCloskey.

J'espérais qu'il s'agisse d'un suicide. Ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde, et moins de travail.

Le rapport d'autopsie a montré que Richard Oland avait reçu une quarantaine de coups à la tête.

L'avocat de Dennis Oland, Alan Gold, a affirmé plus tôt cette semaine que la crédibilité de Glen McCloskey allait être un enjeu lors de ce procès .

Le clan Oland, lors du second procès pour meurtre. De gauche à droite : les avocats de la défense Alan Gold et James McConnell, la conjointe de Dennis Oland, Lisa, et Dennis Oland. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard