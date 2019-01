Violation de domicile dans le quartier Saint-Sauveur

Les policiers ont reçu un appel vers 7 h 50 pour une agression survenue sur la rue Père-Arnaud. Les deux résidents, un homme et une femme, auraient été séquestrés, selon le porte-parole de la police de Québec, David Poitras.

Les victimes auraient subi des voies de fait et ont et transportées à l'hôpital. L'homme aurait des blessures plus sérieuses à la tête en lien avec cette violation de domicile.

On ne connait pas encore les motifs de cette agression.

Les enquêteurs et le service d'indentité judiciaire de la poluce de Québec sont toujours sur place. Un périmètre de sécurité a été établi.

Une violation de domicile similaire (Nouvelle fenêtre) a eu lieu le 5 janvier à Beauport.