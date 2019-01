Perquisitions : « [Ils] mettent énormément de pression sur le crime organisé »

Un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec, Sylvain Tremblay, affirme que les perquisitions menées mercredi au Québec et au Nouveau-Brunswick par différents corps policiers témoignent de leur volonté d'empêcher les motards criminalisés d'étendre toujours plus leurs tentacules.

L’opération SharQc au Québec, il y a 10 ans, avait porté du dur coup aux Hells Angels, le groupe principal ciblé par les perquisitions de mercredi : 150 personnes avaient été arrêtées et leurs bunkers fermés.

Mais ils ont eu le temps de se regrouper. On sait qu’un niveau du Nouveau-Brunswick, on a les Red Devils aussi, un club supporter très très important [des Hells Angels]. Il y aurait aussi au moins un membre des Red Devils qui serait visé par les perquisitions , explique Sylvain Tremblay.

Sylvain Tremblay, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et expert des motards criminels Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Les Hells Angels avaient créé il y a quelques années, au Nouveau-Brunswick, un chapitre Nomads. Un membre en règle des Hells Angels originaire de Sainte-Anne de Madawaska, Emery Martin, avait la mission de développer le trafic de stupéfiants au Nouveau-Brunswick pour le compte de l’organisation jusqu’à son arrestation en juin dernier.

Les Red Devils, établis à Moncton et Halifax, ont été fondés pour assurer l’intérim, affirme Sylvain Tremblay. Mais les opérations de cette semaine vont immanquablement perturber leurs activités, selon lui.

Ça démontre que la Sûreté du Québec et les escouades mixtes mettent énormément de pression sur le crime organisé. On les travaille vraiment de façon intensive et ce que ç’a tendance à démontrer, c’est que tôt ou tard, des arrestations vont suivre.

Edmundston, corridor pour le transport de stupéfiants

Au Nouveau-Brunswick, les perquisitions ont été menées à deux adresses à Edmundston et à une troisième, à Sainte-Anne de Madawaska.

La Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec et la Force policière d'Edmundston font une perquisition dans cette ville, rue Bellevue, mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

La Force policière d’Edmundston y a participé. Selon l’inspecteur Steve Robinson, le corps policier est aux premières loges de plusieurs opérations antidrogue à cause de la position stratégique de la ville, située le long de la Transcanadienne, près de la frontière avec le Québec.

On est dans un endroit, géographiquement, achalandé pour le trafic de drogues et autres produits illégaux , dit-il.

Les perquisitions de mercredi, selon lui, devraient rassurer la population inquiète de voir le crime organisé prendre plus d’ampleur dans la région.