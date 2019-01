Ottawa ne financera pas le centre multifonctionnel de Charlottetown

Un texte de Julien Lecacheur

Le projet était proposé depuis 2016. Le député fédéral de Charlottetown, Sean Casey, explique le refus par le fait que deux équipes professionnelles, les Islanders de Charlottetown, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et le Storm, de la Ligue de basketball nationale du Canada, y joueraient.

Il y a une entente entre les gouvernements de l'Île-du-Prince-Édouard et du Canada qui stipule que les arénas qui sont gérés comme une entreprise et qui ont un but lucratif ne sont pas admissibles.

Sean Casey, député fédéral, Charlottetown